Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"

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Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"

Тренерские штабы "Зенита" и "Бенфики" огласили стартовые составы на матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Габриэл, Серви, Шикинью, Пицци, Таарабт, Томаш Тавареш, Карлос Винисиус, Ферру.

Запасные: Злобин, Кайо, Сеферович, Самарич, Жардел, Нуну Тавареш, Жота.

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

Запасные: Васютин, Смольников, Мак, Краневиттер, Мусаев, Воробьев, Сутормин.

Матч состоится сегодня, 10 декабря, в Лиссабоне. Начало - в 23:00 (мск).

И "Зенит", и "Бенфика" ещё борются за выход в плей-офф ЛЧ. В параллельной встрече "Лион" примет "Рб Лейпциг".

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