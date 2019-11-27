Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Лионом"

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Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Лионом"

Тренерский штаб "Зенита" огласил стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом".

Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на "Газпром Арене". Начало игры - в 20:55 (мск).

"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.

После пяти туров ЛЧ "Зенит" с 4 баллами занимает 3 место в группе G.

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