Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Лионом"
Тренерский штаб "Зенита" огласил стартовый состав на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Лионом".
Встреча состоится сегодня, 27 ноября, на "Газпром Арене". Начало игры - в 20:55 (мск).
"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.
После пяти туров ЛЧ "Зенит" с 4 баллами занимает 3 место в группе G.
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|Динамо Москва
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|Арсенал Тула
|17
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|17
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|Ахмат
|17
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|17
|17
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|17
|14