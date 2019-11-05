Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "РБ Лейпциг"

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Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "РБ Лейпциг"

Тренерские штабы "Зенита" и "РБ Лейпциг" огласили стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. 

"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Ракицкий, Иванович, Азмун, Смольников, Ерохин, Дзюба, Оздоев.

Запасные: Васютин, Дриусси, Кузяев, Караваев, Шатов, Жирков, Мак.

"РБ Лейпциг": Гулач, Упaмеканo, Забитцер, Поульсен, Форсберг, Клостерманн, Нкунку, Мюкиле, Хальстенберг, Лаймер, Демме.

Запасные: Мвого, Айдара, Вернер, Лукмен, Кунья, Ампаду, Кампл

Игра состоится сегодня, 5 ноября, на стадионе Газпром Арена" в Петербурге. Начало матча - в 20:55.

Первая встреча команд завершилась победой "РБ Лейпциг" (2:1).

А еще: "Зенит" проиграл "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА| http://soccernews.ru
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