Кержаков и Дзюба встретились на теннисном корте

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков в инстаграме опубликовал фото с нападающим петербуржцев Артемом Дзюбой.

Футболисты встретились на теннисном корте.

"Дзюба подрос", - подписал фото Кержаков.

36-летний футболист играл в составе "Зенита" с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год.

"Зенит" с 14 баллами располагается на 3 месте в турнирной таблице РПЛ.

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