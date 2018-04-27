Кержаков: "Каждый год Россия теряет тысячи потенциально хороших игроков"
Главный тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков попытался объяснить причины, по которым победители чемпионат аЕвропы до 17 лет в 2006 году не заиграли на взрослом уровне. Напомним, что первенство выиграли россияне.
"Проблема в том, что когда ребята заканчивают академию, то получают очень мало игровой практики. Если тебя не берут в дубль или основную команду, то ты становишься никому не нужен. Такие ребята либо играют на КФК, либо заканчивают с футболом. А учитывая, что игроки раскрываются в разном возрасте, можно смело сказать, что каждый год мы теряем тысячи потенциально хороших игроков.
Во многих странах Европы для таких ребят создают специальные лиги U17, U19, когда несколько лет ты можешь конкурировать со своими сверстниками, набираться необходимого опыта и прогрессировать. И это дает плоды. Многие футболисты нынешней сборной Германии прошли именно через эти лиги. То есть нам не надо выдумывать велосипед, а просто стоит посмотреть на западную практику", - сказал он. | http://soccernews.ru
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|34
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|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
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|Бернли
|35
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|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
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|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
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|11
|Борнмут
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|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
|34
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|Кристал Пэлас
|35
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|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
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|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
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|18
|Саутгемптон
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