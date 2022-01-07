Кержаков лично убеждает Жиркова перейти в "Нижний Новгород"
Фото твиттер "Зенита"
У бывшего защитника "Зенита" Юрия Жиркова есть два варианта продолжения карьеры в РПЛ.
По информации Sport24, 38-летний футболист выбирает между "Химками" и "Нижним Новгородом".
Свою роль в переговорах пытается сыграть главный тренер нижегородцев Александр Кержаков, который лично убеждает экс-партнёра по "Зениту" и сборной России выбрать его команду.
Летом Жирков стал свободным агентом. С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.
Не пропустите: В "Химках" оценили вероятность перехода Жиркова. | http://soccernews.ru
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