Кержаков лично убеждает Жиркова перейти в "Нижний Новгород"

Фото твиттер "Зенита"

У бывшего защитника "Зенита" Юрия Жиркова есть два варианта продолжения карьеры в РПЛ.

По информации Sport24, 38-летний футболист выбирает между "Химками" и "Нижним Новгородом".

Свою роль в переговорах пытается сыграть главный тренер нижегородцев Александр Кержаков, который лично убеждает экс-партнёра по "Зениту" и сборной России выбрать его команду.

Летом Жирков стал свободным агентом. С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.

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