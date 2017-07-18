Кержаков: "Луческу не хватило времени в "Зените"

Теги зенит санкт-петербургмирча луческуалександр кержаков

Кержаков: "Луческу не хватило времени в "Зените"Координатор юношеских команд питерского "Зенита" Александр Кержаков высказался о работе бывшего главного тренера "сине-бело-голубых" Мирчи Луческу.

"От Луческу у меня остались хорошие впечатления. Его голос был решающим, если бы он не хотел видеть меня в "Зените", то меня бы в команде не было. Я благодарен ему за это. Считаю, что ему не хватило времени. Он прививал атакующий футбол, но не все получилось, к сожалению", - цитирует Кержакова СЭ.

Напомним, лучшим игроком РФПЛ Кержаков назвал футболиста ЦСКА

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