Кержаков: "Луческу не хватило времени в "Зените"

Координатор юношеских команд питерского "Зенита" Александр Кержаков высказался о работе бывшего главного тренера "сине-бело-голубых" Мирчи Луческу.

"От Луческу у меня остались хорошие впечатления. Его голос был решающим, если бы он не хотел видеть меня в "Зените", то меня бы в команде не было. Я благодарен ему за это. Считаю, что ему не хватило времени. Он прививал атакующий футбол, но не все получилось, к сожалению", - цитирует Кержакова СЭ.

Напомним, лучшим игроком РФПЛ Кержаков назвал футболиста ЦСКА.