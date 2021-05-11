Кержаков - лучший тренер ФНЛ в апреле по версии лиги
Фото твиттер ФНЛ
ФНЛ назвала лучших тренеров апреля по собственной версии и по результатам голосования болельщиков.
По версии ФНЛ лучшим наставником признан Александр Кержаков из "Томи". Его команда в апреле набрала 10 очков в 6 матчах (2 победы + 4 ничьи).
Болельщики, в свою очередь, выбрали рулевого "Алании" Спартака Гогниева. Его кандидатуру поддержали 50,5% опрошенных. Второе место занял Игорь Осинькин из "Крыльев Советов" (29,5%), третье - Кержаков (9,8%).
"Алания" в 6 апрельских играх набрала 13 очков (4 победы + 1 ничья + 1 поражение).
Не пропустите: Успехи "Спартака" и ЦСКА, осечка "Локомотива": результаты 29-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"
-
Верратти и Курзава выбыли до конца сезона
-
Стал известен новый тренер "Кельна"
-
Буффон уходит из "Ювентуса"
-
У "Реала" еще одна травма
-
Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном"
-
"Спартак" разорвал контракт с Гулиевым
-
Йерро может получить должность в "Вальядолиде"
-
Менди выбыл до конца сезона
-
1
Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова
-
Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани
-
1
Опубликована расширенная заявка сборной России на Евро-2020
-
Кержаков - лучший тренер ФНЛ в апреле по версии лиги
-
Федун прокомментировал избиение Фетисова
-
"Милан" презентовал новую домашнюю форму
-
Жиго порассуждал о своём будущем в "Спартаке"
-
Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду
-
"Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии
-
1
"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека
-
Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора "Спартака" Фетисова