Кержаков - лучший тренер ФНЛ в апреле по версии лиги

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ФНЛ назвала лучших тренеров апреля по собственной версии и по результатам голосования болельщиков.

По версии ФНЛ лучшим наставником признан Александр Кержаков из "Томи". Его команда в апреле набрала 10 очков в 6 матчах (2 победы + 4 ничьи).

Болельщики, в свою очередь, выбрали рулевого "Алании" Спартака Гогниева. Его кандидатуру поддержали 50,5% опрошенных. Второе место занял Игорь Осинькин из "Крыльев Советов" (29,5%), третье - Кержаков (9,8%).

"Алания" в 6 апрельских играх набрала 13 очков (4 победы + 1 ничья + 1 поражение).

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