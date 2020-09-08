Кержаков может возглавить "Томь"
"Томь" рассматривает кандидатуру Александра Кержакова на пост главного тренера команды.
По информации "Матч ТВ", 37-летний специалист входит в шорт-лист томского клуба наряду с Сергеем Передней.
Ранее "Томь" уволила Василия Баскакова, который работал с командой 16 лет.
Кержаков сейчас работает с юношеской сборной России (U-18).
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