Кержаков может возобновить карьеру

Теги александр кержаков

Кержаков может возобновить карьеруБывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков готов снова вернуться на поле.

"Меня перестали вызывать в сборную из-за отсутствия игровой практики. Получить ее в "Зените", где после решения Виллаш-Боаша даже на базу допускать перестали, было невозможно. Попытка перезагрузить карьеру в "Цюрихе" тоже не увенчалась успехом. Мой шаг был вполне логичным и своевременным.

Уже не раз говорил, что вернусь на поле в одном случае: если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда. За нее готов сыграть бесплатно. Только никаких предпосылок к созданию клуба нет", - сказал он.  | http://soccernews.ru

комментарии
1234

Ты уебок, веди свою третьесортную передачу и держись подальше от футбола

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 17 24
9 Ахмат 17 22
10 Рубин 17 20
11 Ростов 17 19
12 Амкар 17 18
13 Тосно 17 17
14 Динамо Москва 17 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов