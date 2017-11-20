Кержаков может возобновить карьеру

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков готов снова вернуться на поле.

"Меня перестали вызывать в сборную из-за отсутствия игровой практики. Получить ее в "Зените", где после решения Виллаш-Боаша даже на базу допускать перестали, было невозможно. Попытка перезагрузить карьеру в "Цюрихе" тоже не увенчалась успехом. Мой шаг был вполне логичным и своевременным.

Уже не раз говорил, что вернусь на поле в одном случае: если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда. За нее готов сыграть бесплатно. Только никаких предпосылок к созданию клуба нет", - сказал он. | http://soccernews.ru