Кержаков нашёл позитив в поражении сборной России от Австрии

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Кержаков нашёл позитив в поражении сборной России от Австрии

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков нашёл позитив в поражении национальной команды в товарищеском матче с Австрией.

"Самое позитивное в этом поражении, что Черчесов попробовал новую схему. Сборная России ещё никогда не играла в четыре защитника. Слава Богу, никто не получил травм, это можно также записать в плюс. Было видно, что идёт подготовка к матчу против Саудовской Аравии, с которой придётся много атаковать. Как показала игра, Австрия - далеко не Саудовская Аравия, с ними мы сыграем гораздо лучше" - сказал Кержаков.

Напомним, что Россия проиграла Австрии со счётом 0:1, при этом не нанеся в створ ворот соперника ни одного удара.

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