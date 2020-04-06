Кержаков назвал четверку лучших нападающих российского чемпионата

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал, кого считает лучшими нападающими в РПЛ.

"Мне нравится Комличенко, но он пока немного сыграл. Его поставим четвертым. Но по потенциалу он очень сильный. А так - Кокорин, Дзюба, Шомуродов.

Последний хорош в завершении. У него функции похожи на Фирмино в "Ливерпуле". Он очень оттягивается вниз и освобождает место для рывков за спину. А также хорош в подыгрыше", - сказал Кержаков.

Напомним, на данный момент чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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