Кержаков назвал главных соперников "Зенита" в борьбе за чемпионство

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков назвал главных соперников питерского "Зенита" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

"Кто является главным соперником "Зенита" в РФПЛ? "Спартак". Причем "Спартак" в этом сезоне даже в большей степени, чем "Локомотив". А так - я не вижу других соперников "Зенита", - приводит слова бывшего футболиста Фонтанка.

Напомним, Кержаков высказался о значимости Дзюбы для "Зенита". | soccernews.ru