Кержаков назвал главных соперников "Зенита" в борьбе за чемпионство
Известный в прошлом футболист Александр Кержаков назвал главных соперников питерского "Зенита" в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.
"Кто является главным соперником "Зенита" в РФПЛ? "Спартак". Причем "Спартак" в этом сезоне даже в большей степени, чем "Локомотив". А так - я не вижу других соперников "Зенита", - приводит слова бывшего футболиста Фонтанка.
Напомним, Кержаков высказался о значимости Дзюбы для "Зенита". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|3
|7
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|Оренбург
|3
|6
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|4
|Краснодар
|3
|6
|5
|Ростов
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|4
|7
|Рубин
|2
|4
|8
|Арсенал Тула
|3
|4
|9
|Крылья Советов
|3
|4
|10
|Ахмат
|3
|3
|11
|Анжи
|3
|3
|12
|Динамо Москва
|3
|3
|13
|ЦСКА Москва
|3
|2
|14
|Локомотив Москва
|3
|2
|15
|Урал
|3
|1
|16
|Енисей Красноярск
|3
|1