Кержаков назвал лучшего российского форварда прямо сейчас
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, кого из действующих российских нападающих он считает лучшим.
"Относительно Кокорина моё мнение не изменилось. По совокупности футбольных качеств Александр - номер один среди российских нападающих. Скорость, техника, игровое мышление - всё при нём. Хотелось бы, чтобы он, наконец-то, реализовал свой потенциал", - сказал Кержаков.
Напомним, что этим летом Кокорин перешёл из "Зенита" в "Спартак" в качестве свободного агента, однако так и не дебютировал за "красно-белых" из-за травмы.
В прошлом сезоне скандальный футболист выступал на правах аренды за "Сочи", сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Кокорин рассказал, когда может состояться его дебют за "Спартак". | http://soccernews.ru
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