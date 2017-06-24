Кержаков назвал лучших игроков сборной России на Кубке Конфедераций
Бывший форвард сборной России Александр Кержаков назвал двух лучших игроков национальной команды на Кубке Конфедераций.
"По моим ощущениям, лучшими игроками сборной России на Кубке Конфедераций были Головин и Жирков. Головин все свои действия совершает вовремя и правильно. Юра Жирков - профессионал. Никто не ждёт, что он в своём зрелом возрасте будет выдавать такие полотёрские номера, как проброс мяча над двумя защитниками. Что касается его красной карточки, то я не могу объяснить, честно. Может, нервы. Может, ещё что-то. От Юры я такого не ожидал. Но уверен и мне хотелось бы думать, что он не хотел попасть сопернику в лицо" - сказал Кержаков.
Напомним, что сегодня сборная России проиграла Мексике со счётом 1:2 и вылетела из Кубка Конфедераций.
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