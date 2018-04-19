Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты

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Кержаков назвал самую красивую спортсменку планетыГлавный тренер молодежной сборной России Александр Кержаков назвал самую красивую спортсменку планеты.

"Самая красивая девочка - Загитова, которая стала олимпийской чемпионкой", - приводит слова 35-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Также Кержаков назвал российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова "самым крутым парнем в мире".

Напомним, Луис Адриано назвал главную ошибку "Спартака" в матче с "Тосно". | soccernews.ru

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