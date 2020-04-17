Кержаков: "Не хочу лезть в политику"

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Кержаков: "Не хочу лезть в политику"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил о своей аполитичности.

"Не хочу лезть в политику. Я бы не лез. Я нейтрален. Хочу заниматься своей профессиональной деятельностью. Я лишь высказываю пожелания и мнения о том, чего бы хотелось в нашей стране. Ни за кого бы не голосовал, не поддерживал бы. Я когда играл в футбол, не особо в это углублялся, да я и сейчас стараюсь в это не углубляться. Я не хочу кого-то поддерживать, потому что я в этом не разбираюсь. Я это понял и осознал.

Не могу поддерживать людей, которые хотят вступить во власть, быть президентом, потому что я в этом не разбираюсь и не знаю, что будет. Как это можно сделать? Если бы человек сказал: "Я дам денег, и никогда у нас не будет больных детей, а если будут появляться, мы сделаем всё, чтобы операции были оплачены, чтобы родители не переживали". Вот за такого бы человека я голосовал. Но таких нет", - сказал экс-футболист.

На протяжении двух последних лет Кержаков работает с юношеской сборной России (U-17).

Не пропустите: Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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