Кержаков - о Дзюбе: "Ревности нет"

Фото: Твиттер @TeamRussia

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков уверен, что Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за национальную команду.

На данный момент у Кержакова 30 голов за сборную. У Дзюбы – 29.

"Я считаю, что Дзюба опередит меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще впереди много матчей и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе форварды, будут забивать много мячей, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Мне удалось поставить рекорд благодаря партнерам по команде, которые создавали для меня моменты. Я не думаю, что это личный рекорд и мое личное достижение.

Это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом", – приводит слова Кержакова ТАСС.