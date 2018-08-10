Кержаков о фиаско "Зенита" в Минске: "У меня нет объяснения такому результату"

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Кержаков о фиаско "Зенита" в Минске: "У меня нет объяснения такому результату"

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился мыслями по поводу разгромного поражения "Зенита" от минского "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"У меня нет объяснения такому результату. Не у меня надо спрашивать, а у главного тренера. Наверное, проблема была в том, что очень много основных игроков не играло. Ответный матч? Естественно будут играть только вперёд, а там как получится. Если удастся дома забить два быстрых гола, то всё может быть" - сказал Кержаков.

Напомним, что "Зенит" проиграл минскому "Динамо" со счётом 0:4.

Не пропустите: Это позор: капитан "Зенита" охарактеризовал поражение от минского "Динамо". | http://soccernews.ru

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