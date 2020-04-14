Кержаков - о коронавирусе в России: "Если государство призывает всех садиться на карантин, то должно компенсировать затраты"

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков поделился мнением о принятых в стране мерах в связи с пандемией коронавируса.

"Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то. Нужно просто соблюдать элементарные правила самоизоляции, мытья рук. Это не проверка, такое бывает. Давайте не будем себя губить. Сделаем так, чтобы всё минимизировать. Самоизоляция - единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьёзной ситуации с вирусом, нужно сесть на жёсткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты. Нужно укреплять иммунитет. Чтобы это сделать, нужно употреблять витамины, фрукты, овощи. Но немногие могут себе это позволить. Конечно, можно съесть чеснок. Кроме чеснока люди не имеют возможности съесть что-то другое. Это печально", - сказал Кержаков.

Число заражённых коронавирусной инфекцией в России уже превысило 18 тысяч человек.

Из-за пандемии в марте был приостановлен розыгрыш РПЛ. Пауза в чемпионате продлится до 31 мая.

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