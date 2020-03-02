Кержаков оценил игру хавбека "Зенита" Малкома

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Кержаков оценил игру хавбека "Зенита" Малкома

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков высказался об игре полузащитника Малкома в матче 20-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:0). Об этом сообщает "Фонтанка".

Напомним, футболист перешел в петербургский клуб летом 2019 года, однако сразу травмировался и лишь недавно восстановился.

"Давай так. На фоне своих партнеров он явно выделялся качеством игры. Наверное, ему еще не хватает игровых кондиций. Очевидно, что это очень классный футболист. Поможет ли он "Зениту"? Я уверен, что да, - сказал Кержаков.

Отметим, что в матче против "Локомотива" Малком впервые сыграл в стартовом составе "Зенита".

А еще: Дзюба рискует пропустить ещё один матч "Зенита"| http://soccernews.ru
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