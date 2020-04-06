Кержаков оценил игру Кокорина в "Сочи"
Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков высказался по поводу результатов форварда "Сочи" Александра Кокорина. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я его считаю лучшим нападающим страны по технической оснащенности, скорости. Это лучший игрок сейчас. Посмотрите, как он играл за "Сочи". Против "Краснодара", например, который претендовал на чемпионство.
Кокорин очень легко разбирался с защитой, используя трюки, которые никто у нас не делает, кроме, может, Еременко и Бакаева. Саша делает это легко и на скорости. Вот что его отличает от других наших футболистов", - сказал Кержаков.
Кокорин играет в "Сочи" на правах аренды. Летом 2020 года у футболиста истекает трудовой контракт с "Зенитом".
Ранее сообщалось, что к нему проявляют интерес испанские клубы.
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