Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков выразил мнение, что российский форвард Александр Кокорин сумеет проявить себя в итальянской "Фиорентине".
"Я с ним тренировался и знаю, что он обладает прекрасными футбольными качествами. В "Зените" до травмы он играл хорошо, в "Сочи" он играл прилично.
Надеюсь, что в "Фиорентине" он обретет такую атмосферу и тренера. Я рад, что он уехал за границу. Он покажет лучшие качества, я верю в это", – приводит слова Кержакова Metaratings.
29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями.
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