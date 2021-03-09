Кержаков оценил шансы Кокорина заиграть в чемпионате Италии

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков выразил мнение, что российский форвард Александр Кокорин сумеет проявить себя в итальянской "Фиорентине".

"Я с ним тренировался и знаю, что он обладает прекрасными футбольными качествами. В "Зените" до травмы он играл хорошо, в "Сочи" он играл прилично.

Надеюсь, что в "Фиорентине" он обретет такую атмосферу и тренера. Я рад, что он уехал за границу. Он покажет лучшие качества, я верю в это", – приводит слова Кержакова Metaratings.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб три матча и не отметился результативными действиями.

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