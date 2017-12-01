Кержаков оценил шансы России на выход из группы
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением о результатах жеребьевки.
"На 99,9% мы уже в 1/8 финала, что не может не радовать. Вот что я ждал, то мы и получили. Матч открытия турнира у нас будет с Саудовской Аравией в Москве при полных трибунах, и я уверен, что мы победим" - приводят слова Кержакова российские СМИ.
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