Кержаков оценил шансы "Зенита" в битве с "Фенербахче" в Лиге Европы

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков оценил шансы санкт-петербургского клуба в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче", который состоится сегодня, 21 февраля. Напомним, что в первом матче турецкий клуб одержал победу со счетом 1:0.

"Думаю, что у "Зенита" сегодня игра сложится по-другому. Рисунок будет примерно такой же, как и в Турции, только питерцы будут владеть преимуществом, а турки пытаться удержать счет. "Зенит" сегодня спокойно выиграет и обеспечит себе выход в следующую стадию.

Я в игре "Фенербахче" не увидел чего-то сверхъестественного, чего нужно "Зениту" сильно опасаться. Да, в Стамбуле было невнятное начало матча, но там трибуны гонят вперед свою команду, а "Зенит" дрогнул и пропустил. Такого в Питере не будет. Даже с тем составом, который играл в Турции, если такой вариант выставит Семак, проблем не будет", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Фенербахче" начнется в 20:55 мск.

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