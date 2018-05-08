Кержаков оценил выступление "Зенита" в чемпионате России

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Кержаков оценил выступление "Зенита" в чемпионате России

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков назвал катастрофой выступление петербуржцев в нынешнем сезоне

"Зенит" – вне тройки. И это катастрофа. Для такого амбициозного клуба остаться без медалей – это… Тем более, вспомните, как команда начинала чемпионат. Ведь тогда, наверное, никто и подозревать не мог, что сине-бело-голубые в итоге займут место ниже даже не третьего, а второго.

Я всегда верил в команду. Но когда в середине сезона появляются разговоры о том, что Манчини уходит, и их никто однозначно не опровергает, это влияет на атмосферу внутри коллектива. У игроков появляются всякие мысли… Хотя футболисты все равно должны играть и за себя в том числе. За себя, за команду, за свое будущее, за клуб. За попадание в Лигу Чемпионов. Но, к сожалению, у них этого не получилось", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Напомним, что после 29 туров "Зенит" занимает пятое место в Премьер-лиге и при самом удачном раскладе сумеет подняться вверх лишь на одну строчку.

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