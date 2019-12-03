Кержаков озвучил рецепт успешного выступления сборной России на Евро-2020
Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от выступления национальной команды в финальной части Евро-2020.
"Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтёт все недочёты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам. Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артём Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать", - сказал Кержаков.
Напомним, что на групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Лучший результат национальной сборной на Чемпионатах Европы - 1/2 финала в 2008 году.
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