Кержаков озвучил рецепт успешного выступления сборной России на Евро-2020

Теги александр кержаковроссия

Кержаков озвучил рецепт успешного выступления сборной России на Евро-2020

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от выступления национальной команды в финальной части Евро-2020.

"Почти все соперники нам по силам. У нас хороший тренерский штаб, который учтёт все недочёты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам. Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артём Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать", - сказал Кержаков.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

Лучший результат национальной сборной на Чемпионатах Европы - 1/2 финала в 2008 году.

Не пропустите: Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов