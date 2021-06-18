Кержаков поделился эмоциями в связи с назначением на пост тренера "Нижнего Новгорода"
Новый наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался о своём назначении на должность.
"Во-первых, я очень благодарен за оказанное доверие губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину. Для меня это новый этап в карьере, это серьёзный вызов. Это то, к чему стремятся все тренеры - работать на высшем уровне. Для меня нижегородская земля однозначно не чужая, как справедливо заметил Глеб Сергеевич. Мой отец родом из Дзержинска, в молодости он играл за местный "Химик". И поэтому я ощущаю большую ответственность и приложу максимум усилий, чтобы "Нижний Новгород" достойно выступал в элите российского футбола.
Знаю, что клуб основан сравнительно недавно. Очень хочу, чтобы мы вместе с ним развивались и побеждали. Когда я приезжал в Нижний Новгород в детстве, то сразу отметил для себя красоту этого города. Потом бывал здесь в качестве футболиста на выездных матчах. А сейчас я убедился в том, что город стал ещё прекраснее. В этом году Нижнему исполняется 800 лет. Это, безусловно, масштабное событие для города. И я очень рад, что именно в этом году "Нижний Новгород" дебютирует в РПЛ. Уверен, мы будем дарить нашим болельщикам праздничное настроение и положительные эмоции. "800-летие Нижнего - начало нового!". На мой взгляд, это замечательный девиз. Он в полной мере отражает то, что сейчас происходит в нашей команде", - сказал Кержаков.
Условия контракта 38-летнего специалиста с "Нижним Новгородом" пока неизвестны. Ранее тренер работал в "Томи", с которой вылетел из ФНЛ в ПФЛ.
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