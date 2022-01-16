Кержаков поделился мнением о первой половине сезона для "Зенита"
Фото: инстаграм Кержакова\Автор неизвестен
Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением об игре сине-бело-голубых в первой половине сезона.
– Как оцените концовку осенней части сезона для "Зенита"?
– Именно концовка в принципе оказалась неплохой. Конечно, были матчи, где мы потеряли очки, хотя не должны были этого делать.
Самая досадная в этом смысле – последняя игра с "Динамо" (1:1), потому что, судя по первому тайму, вообще ничего не предвещало упущенной победы. Но потом эти травмы Вендела и Малкома сказались на ходе встречи. И все же, считаю, в ней "Зенит" недосчитался двух очков.
Но, конечно, отдельно стоит игра Лиги чемпионов с "Челси" (3:3). Лично для меня и для болельщиков, судя по тому, что они мне писали, она получилась особенной. Мне кажется, этот матч многие наши неудачи перевесил.
– Только ради него стоило терпеть, тренироваться, делать все, чтобы вернуться в состав, или это слишком громко сказано?
– Дело не во мне. Благодаря таким матчам люди любят футбол. Мне писали: "Ребята, спасибо! Вы подарили нам праздник".
В такие моменты ты понимаешь, что футбол не просто вид спорта, а, как писал Лобановский, социальное явление, – сказал голкипер.
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