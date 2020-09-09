Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"

Главный тренер юношеской сборной России (U-19) Александр Кержаков высказался по поводу информации о том, что может возглавить "Томь", выступающей в ФНЛ.

"Мы находимся в стадии переговоров, большего пока сказать не могу", - цитирует Кержакова "СЭ".

Ранее "Томь" уволила Василия Баскакова, который работал с командой 16 лет.

Кержаков сейчас работает с юношеской сборной России (U-18).

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