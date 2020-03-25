Кержаков показал фотографии с зимнего сафари в Африке
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что зимой он ездил на сафари в Африку.
"На мой взгляд, это самые лучшие фотографии с нашего зимнего сафари. Какая нравится больше всего?" - написал Кержаков в своем Instagram.
37-летний Кержаков в данный момент является тренером юношеской сборной России U17. В бытность футболистом он выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо", вновь "Зенит" и "Цюрих". За сборную России сыграл 91 матч и забил 30 голов. Является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и сборной страны.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
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|5
|ЦСКА Москва
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|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
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|Ахмат
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