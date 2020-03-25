Кержаков показал фотографии с зимнего сафари в Африке

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кержаков рассказал, что зимой он ездил на сафари в Африку.

"На мой взгляд, это самые лучшие фотографии с нашего зимнего сафари. Какая нравится больше всего?" - написал Кержаков в своем Instagram.

37-летний Кержаков в данный момент является тренером юношеской сборной России U17. В бытность футболистом он выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо", вновь "Зенит" и "Цюрих". За сборную России сыграл 91 матч и забил 30 голов. Является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и сборной страны.

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