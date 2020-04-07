Кержаков показал, как бы сейчас выглядела известная обложка "Битлз"

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Кержаков показал, как бы сейчас выглядела известная обложка "Битлз"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в инстаграме опубликовал забавный снимок.

"Как бы выглядела легендарная обложка альбома сейчас", - подписал Кержаков фото.

Снимок является отсылкой к альбому Abbey Road известной британской группы "Биттлз".

А еще: Кержаков назвал четверку лучших нападающих российского чемпионата | http://soccernews.ru
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