Кержаков пошутил над перешедшим в "Спартак" Кокориным
Экс-игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в инстаграме подшутил над форвардом Александром Кокориным, который сегодня, 2 августа, стал игроком "Спартака".
Кержаков написал в соцсети футболиста: "Параська!".
Отметим, футболисты вместе играли в "Зените".
Напомним, Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1". В московский клуб он перешел на правах свободного агента.
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