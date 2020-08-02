Кержаков пошутил над перешедшим в "Спартак" Кокориным

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Кержаков пошутил над перешедшим в "Спартак" Кокориным

Экс-игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в инстаграме подшутил над форвардом Александром Кокориным, который сегодня, 2 августа, стал игроком "Спартака".

Кержаков написал в соцсети футболиста: "Параська!".

Отметим, футболисты вместе играли в "Зените".

Напомним, Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1". В московский клуб он перешел на правах свободного агента.

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