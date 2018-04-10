Кержаков: "После Чемпионата Мира, считаю, у Смолова будет последняя возможность уехать в Европу"

Теги александр кержаковфедор смоловкраснодар

Кержаков: "После Чемпионата Мира, считаю, у Смолова будет последняя возможность уехать в Европу"Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков высказался о возможном переходе форварда "Краснодара" Федора Смолова в один из европейских клубов.

"Смолов не просто сложился как футболист, он - взрослый человек уже. 28 лет - серьезный возраст. После Чемпионата Мира, считаю, у него будет последняя возможность уехать. Еще год в "Краснодаре" - и ему уже 29. Потом 30. И еще неизвестно, как будет играть команда, будет ли выступать в еврокубках", - цитирует 35-летнего специалиста Лента.ру.

Напомним, Кержаков высказался о ситуации с натурализацией игроков для сборной России. | soccernews.ru

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