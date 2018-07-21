Кержаков посоветовал форварду "Зенита" не налегать на гамбургеры

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Кержаков посоветовал форварду "Зенита" не налегать на гамбургеры
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отдыхает в Европе со своим одноклубником Александром Кокориным.

Одну из фотографий футболистов прокомментировал бывший форвард петербуржцев Александр Кержаков.

 

Пиза

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

"Дзю, передай Параське, чтобы завязывал с бургерами", – написал Кержаков.

"Корнишон, я же к камере на метр ближе. А у нас задача, чтобы Артемий был красив", – ответил Кокорин.

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