Кержаков посоветовал форварду "Зенита" не налегать на гамбургеры



Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отдыхает в Европе со своим одноклубником Александром Кокориным.

Одну из фотографий футболистов прокомментировал бывший форвард петербуржцев Александр Кержаков.

Пиза Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 20 Июл 2018 в 12:55 PDT

"Дзю, передай Параське, чтобы завязывал с бургерами", – написал Кержаков.

"Корнишон, я же к камере на метр ближе. А у нас задача, чтобы Артемий был красив", – ответил Кокорин.

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