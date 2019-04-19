Кержаков прекратил судебный процесс с женой за право опеки над сыном

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Кержаков прекратил судебный процесс с женой за право опеки над сыном
Экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков сообщил, что он решил оставить жене Милане Тюльпановой право опеки над их сыном Артемием.

"Я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы. Хочется быть с Артемием как можно чаще и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами. Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод, не пытайтесь это понять - необъяснимо.

До этого мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и ещё масса разного бреда). На сегодняшний день условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь, это всё закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 минут в закрытой комнате", - написал Кержаков в Instagram.

Напомним, что Кержаков женился на Тюльпановой в июне 2015 года. 10 апреля 2017 у пары родился сын Артемий. 13 мая 2018 Кержакова объявила о разрыве отношений

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