Кержаков прокомментировал победу над "Сочи" в первом туре РПЛ

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"/Автор неизвестен

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков поделился мнением о победе над "Сочи" в первом туре российской премьер-лиги (1:0).

"Ребята выполнили установку на игру. Мы представляли уровень соперника, понимали, что будет тяжело. Но хотелось бы поблагодарить ребят за хорошую самоотдачу, за то, что не бросали играть.

Мы пытались создавать моменты. Соперник практически не позволял создавать шансы, но в футболе не всегда побеждает соперник, который доминирует.

Хочется поблагодарить болельщиков, который сегодня помогали ребятам в сложный момент и придавали им сил", – сказал специалист в эфире «Матч Премьер».

Эта победа стала для команды Кержакова первой после выхода в РПЛ.

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