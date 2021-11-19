Кержаков прокомментировал поражение от "Зенита"
Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"Автор неизвестен
Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" со счетом 1:5 в игре 15-го тура РПЛ.
– Обычно против "Зенита" новички играют в низком блоке, но вы играли смело. Почему?
– Самое главное для меня, так показалось и для ребят – играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, играя в РПЛ.
Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. В принципе, мы использовали разные схемы.
Показалось, что при психологической готовности ребят у нас бы неплохо получалось выходить через передачи в атаку.
Были ошибки, было волнение. До удаления смотрелись неплохо. После него "Зенит" немного расслабился.
Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с "Локомотивом" – и пропустить на последней минуте.
Лучше проиграть так, разобрать ошибки, сделать выводы. Те, кто очень правильно могут разобрать свои ошибки, сделают это и не допустят в будущем. К сожалению, ошибки влияют на результат, – сказал Кержаков.
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