Кержаков прокомментировал поражение от "Зенита"

Фото: инстаграм "Нижнего Новгорода"Автор неизвестен

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков прокомментировал разгромное поражение от "Зенита" со счетом 1:5 в игре 15-го тура РПЛ.

– Обычно против "Зенита" новички играют в низком блоке, но вы играли смело. Почему?

– Самое главное для меня, так показалось и для ребят – играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, играя в РПЛ.

Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. В принципе, мы использовали разные схемы.

Показалось, что при психологической готовности ребят у нас бы неплохо получалось выходить через передачи в атаку.

Были ошибки, было волнение. До удаления смотрелись неплохо. После него "Зенит" немного расслабился.

Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с "Локомотивом" – и пропустить на последней минуте.

Лучше проиграть так, разобрать ошибки, сделать выводы. Те, кто очень правильно могут разобрать свои ошибки, сделают это и не допустят в будущем. К сожалению, ошибки влияют на результат, – сказал Кержаков.

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