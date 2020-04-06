Кержаков прокомментировал сокращение зарплат в РПЛ

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Кержаков прокомментировал сокращение зарплат в РПЛ

Бывший форвард "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в инстаграме высказался по поводу новости о том, что РПЛ сократит зарплаты футболистов из-за пандемии коронавируса.

"Это не является большой проблемой, учитывая период времени. Если последний контракт, то игроку больнее. Но на три месяца отказаться от половины зарплаты можно без проблем. Если эти деньги идут на пользу для дальнейшего существования клуба, на зарплату его работников, либо на благотворительность", - передает слова экс-футболиста "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что в "Зените" зарплаты игроков сократят на 50%.

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