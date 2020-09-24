Кержаков прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Томи"

Новый наставник "Томи" Александр Кержаков высказался по поводу заключения контракта с томским клубом.

"Это такое предложение, от которого не отказываются. Это очень серьёзный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. "Томь" - клуб с историей и с хорошей инфраструктурой. Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что всё поправимо, и мы с моим тренерским штабом и с ребятами, самое главное, приложим максимум усилий, чтобы выправить эту ситуацию.

Мне очень приятно, что Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области и президент "Томи" - примечание Soccernews) обратил на меня внимание как на молодого специалиста и предложил возглавить "Томь". Что касается игровых вещей, то я не любитель разглагольствовать. Это для меня тоже начало. Я буду развиваться вместе с командой. Какие-то моменты видны, что нужно поменять, что хочется улучшить. Надеюсь, у нас это получится вместе с ребятами", - сказал Кержаков.

37-летний специалист заключил с томским клубом контракт до конца текущего сезона.

"Томь" набрала 3 очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

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