Кержаков прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Томи"

Теги александр кержаковтомь

Кержаков прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Томи"

Новый наставник "Томи" Александр Кержаков высказался по поводу заключения контракта с томским клубом.

"Это такое предложение, от которого не отказываются. Это очень серьёзный шаг в моей, надеюсь, долгой и успешной тренерской карьере. "Томь" - клуб с историей и с хорошей инфраструктурой. Да, сейчас положение незавидное, но я уверен, что всё поправимо, и мы с моим тренерским штабом и с ребятами, самое главное, приложим максимум усилий, чтобы выправить эту ситуацию.

Мне очень приятно, что Сергей Анатольевич Жвачкин (губернатор Томской области и президент "Томи" - примечание Soccernews) обратил на меня внимание как на молодого специалиста и предложил возглавить "Томь". Что касается игровых вещей, то я не любитель разглагольствовать. Это для меня тоже начало. Я буду развиваться вместе с командой. Какие-то моменты видны, что нужно поменять, что хочется улучшить. Надеюсь, у нас это получится вместе с ребятами", - сказал Кержаков.

37-летний специалист заключил с томским клубом контракт до конца текущего сезона.

"Томь" набрала 3 очка в 11 турах ФНЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов