Кержаков: "Рад, что играл именно в "Зените". Зависти к "Спартаку" не было никогда"

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Кержаков: "Рад, что играл именно в "Зените". Зависти к "Спартаку" не было никогда"

Экс-игрок сборной России и "Зенита" Александр Кержаков рассказал, о том, каким был "Спартак" в 90-е годы. Об этом информирует "Р-Спорт". 

"У "Спартака" действительно был свой очень узнаваемый стиль. Стеночки, забегания, вбегания. Ну, и потом, там были собраны лучшие футболисты России. Точнее, "Спартаку", когда распался Советский Союз, были созданы все условия, чтобы там играли лучшие футболисты. Но я очень рад, что играл именно в "Зените". Зависти к "Спартаку" не было никогда", - сказал Кержаков.

Напомним, что Кержаков выступал за "Зенит" с 2010 по 2017 год.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" расположился на 5 позиции.

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