Кержаков, Ракицкий и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "РБ Лейпциг"
Стали известны стартовые составы "РБ Лейпциг" и "Зенита" на очный матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Мукиеле, Упамекано, Орбан, Форсберг, Забитцер, Кампль, Лаймер, Лукман, Вернер.
"Зенит": Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Шатов, Барриос, Оздоев, Азмун, Дзюба, Дриусси.
Напомним, что матч "РБ Лейпциг" - "Зенит" начнётся в 19:55 по московскому времени.
Не пропустите: "Зенит" сыграл вничью с "РБ Лейпциг" в Юношеской лиге УЕФА. | http://soccernews.ru
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