Кержаков рассказал, до скольки лет он планирует играть

Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что готов играть до 50 лет.

"Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации. С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! (смеется). Нет износа никакого", - сказал Кержаков.

33-летний футболист в нынешнем сезоне провел 14 матчей, пропустив 13 голов.

РПЛ приостановлен до 10 апреля.

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