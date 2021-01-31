Кержаков рассказал, как Ракицкий сдавал допинг-тест 4 часа

Вратарь петербургского "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что однажды украинский защитник команды Ярослав Ракицкий сдавал допинг-тест в течение четырех часов.

"Конечно, проходил допинг-тесты, к сожалению. У меня всегда по времени быстро получается. Когда узнаю, что будет тест, перед игрой терплю, чтобы сразу быстренько все сделать. Мы один раз Ярика Ракицкого четыре часа ждали в самолете. Он сразу предупреждает: "Пацаны, не обессудьте", — сказал Кержаков в интервью каналу "Коммент.Шоу" в YouTube.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракицкий провел за "Зенит" 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. 34-летний Кержаков сыграл 23 матча и пропустил 26 голов.

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