Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ

Теги александр кержаковпсж

Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков заявил, что мог в свое время перейти в ПСЖ.

"Когда я уходил из "Севильи" мне поступило предложение от ПСЖ. Однако тогда парижане находились в зоне вылета и я побоялся. Еще был интерес со стороны "Фулхэма", однако я принял решение вернуться, к тому же "Динамо" сделало очень выгодное предложение.

Если бы ПСЖ не был в зоне вылета... Я наблюдал за ними несколько игр - они не могли победить. ПСЖ реально застрял. Они спаслись от вылета в последних турах. Если бы они были даже в середине таблицы, я бы, не раздумывая, пошел", - заявил Кержаков.

Кержаков выступал за "Динамо" с 2008 по 2009 год.

Читайте также: Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 апреля

Главные новости дня: 16 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов