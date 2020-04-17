Кержаков рассказал, почему в свое время отказался от перехода в ПСЖ
Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков заявил, что мог в свое время перейти в ПСЖ.
"Когда я уходил из "Севильи" мне поступило предложение от ПСЖ. Однако тогда парижане находились в зоне вылета и я побоялся. Еще был интерес со стороны "Фулхэма", однако я принял решение вернуться, к тому же "Динамо" сделало очень выгодное предложение.
Если бы ПСЖ не был в зоне вылета... Я наблюдал за ними несколько игр - они не могли победить. ПСЖ реально застрял. Они спаслись от вылета в последних турах. Если бы они были даже в середине таблицы, я бы, не раздумывая, пошел", - заявил Кержаков.
Кержаков выступал за "Динамо" с 2008 по 2009 год.
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