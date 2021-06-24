Кержаков решил усилить "Нижний Новгород" игроком из бывшего клуба

Фото инстаграм Артёма Симоняна

Полузащитник Артём Симонян перешёл из "Томи" в "Нижний Новгород", утверждает "Спорт-Экспресс".

Армянский хавбек сменил команду на правах свободного агента, поскольку его контракт с томским клубом истёк в июне.

В "Нижнем Новгороде" 26-летний футболист воссоединится с тренером Александром Кержаковым, который до лета возглавлял "Томь".

Симонян является воспитанником "Зенита". Имеет опыт выступлений за швейцарские клубы "Цюрих" и "Ле-Мон". Рыночная стоимость игрока - 250 тысяч евро.

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