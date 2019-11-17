Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"

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Кержаков: "Россия U19 пока не способна выдерживать 90 минут интенсивной игры"

Старший тренер юношеской сборной России U19 Александр Кержаков прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (2:2) в рамках первого отборочного этапа Европы-2020.

"Первый тайм в исполнении нашей команды мне очень понравился. Мы заслуженно его выиграли. Второй же тайм оказался провальным. К сожалению, мы пока не способны физически и морально выдерживать 90 минут хорошей интенсивной игры. 

Я могу ошибаться, но часто говорю о том, что наши игроки не способны поддерживать один и тот же очень высокий темп весь матч. Причиной этому вижу то, что футболисты сборной России практически никогда не играют в таком режиме в своих клубах", - сказал Кержаков.

19 ноября молодежная национальная команда сыграет с Польшей в рамках 2-го тура отбора Евро-2020. Матч начнется в 16:00 (мск).

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