Кержаков: "Российский футбол вновь продемонстрировал свой уровень"

Известный в прошлом футболист Александр Кержаков прокомментировал поражение московского "Спартака" от английского "Ливерпуля" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"К сожалению, надо констатировать, что "Ливерпуль" обыграл "Спартак" по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ - очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, вратарь "Спартака" Селихов назвал себя плюшевым. | soccernews.ru