Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома британской рок-группы Led Zeppelin
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков вновь воссоздал обложку альбома легендарной группы. В этот раз экс-футболист и его семья поучаствовали в создании кавер-версии альбома Presence, который рок-группа Led Zeppelin выпустила 31 марта 1976 года.
"Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?" – написал Кержаков в своем Instagram, опубликовав тарелку с гречкой.
Оригинальная обложка Presence выглядит так.
Кержаков выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо" и "Цюрих". Является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.
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|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|9
|Уфа
|22
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|Урал
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|25
|11
|Тамбов
|22
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|13
|Оренбург
|22
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|Рубин
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|22
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