Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома британской рок-группы Led Zeppelin

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Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома британской рок-группы Led Zeppelin
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков вновь воссоздал обложку альбома легендарной группы. В этот раз экс-футболист и его семья поучаствовали в создании кавер-версии альбома Presence, который рок-группа Led Zeppelin выпустила 31 марта 1976 года.

"Признавайтесь, сколько у вас этого добра еще осталось?" – написал Кержаков в своем Instagram, опубликовав тарелку с гречкой.

Оригинальная обложка Presence выглядит так.

Кержаков выступал за "Зенит", "Севилью", "Динамо" и "Цюрих". Является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

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