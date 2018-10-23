Кержаков сделал громкое заявление о разводе с женой

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал решение суда, которое приняло решение передать опеку над сыном его жене Милане Тюльпановой на время процесса развода.

"До момента вынесения основного решения ребенок должен проживать у мамы. Решение буду обжаловать. Не понимаю, почему учитывалось только мнение опеки, которая выносила вердикт только на основании общения с Миланой. Они не видели ее общения с ребенком, моего отношения к ребенку", - приводят слова Кержакова российские СМИ.

Также форвард рассказал, что Тюльпанова ранее лечилась от наркозависимости.

"Я просто не хочу отдавать своего ребенка в семью, где мать проходила 9 месяцев лечение от наркотической зависимости. Пьяная мать после возвращения из Таиланда перелезала через забор со своей мамой и пыталась забрать сына. Я не знаю, чем руководствовался суд", - сказал экс-футболист.

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